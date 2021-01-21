ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — ПРАЙМ. Профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, вирусолог Михаил Щелканов оценил сроки сохранения иммунитета при вакцинации отечественными препаратами. Роскачество предостерегло от покупки вакцин в интернете

Российские вакцины от коронавируса должны надежно защищать минимум год, однако "ЭпиВакКорона" представляется более перспективной в части сроков сохранения иммунитета, сообщил вирусолог.

"Мне кажется, что "ЭпиВакКорона" все-таки более перспективна в плане сроков сохранения иммунитета просто потому, что пептидная вакцина с любым, даже не самым сильным адъювантом (иммуностимулятор или иммуномодулятор) — это более понятная для иммунной системы модель, объект", — сказал Щелканов на Ученом совете ДВФУ.

Он также поднял вопрос о том, какую вакцину лучше выбрать.

"Выбрать надо первую же российскую вакцину, которую вам предложат с учетом официальных рекомендаций. Не надо кривляться и говорить: "Дайте-ка я возьму другую". Все вакцины безопасны, все вакцины эффективны, и все своей цели достигают", — добавил вирусолог.