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Вирусолог рассказал, сколько длится действие российских вакцин от COVID
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Профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, вирусолог Михаил Щелканов оценил сроки сохранения иммунитета при... ПРАЙМ, 21.01.2021
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — ПРАЙМ. Профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, вирусолог Михаил Щелканов оценил сроки сохранения иммунитета при вакцинации отечественными препаратами.
Российские вакцины от коронавируса должны надежно защищать минимум год, однако "ЭпиВакКорона" представляется более перспективной в части сроков сохранения иммунитета, сообщил вирусолог.
"Мне кажется, что "ЭпиВакКорона" все-таки более перспективна в плане сроков сохранения иммунитета просто потому, что пептидная вакцина с любым, даже не самым сильным адъювантом (иммуностимулятор или иммуномодулятор) — это более понятная для иммунной системы модель, объект", — сказал Щелканов на Ученом совете ДВФУ.
Он также поднял вопрос о том, какую вакцину лучше выбрать.
"Выбрать надо первую же российскую вакцину, которую вам предложат с учетом официальных рекомендаций. Не надо кривляться и говорить: "Дайте-ка я возьму другую". Все вакцины безопасны, все вакцины эффективны, и все своей цели достигают", — добавил вирусолог.