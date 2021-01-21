МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В результате последних исследований американскими учеными было доказано, что употребление граната не только увеличивает продолжительность жизни и избавляет от лишних килограммов, но и защищает организм человека от развития многих заболеваний, в том числе и онкологических. Об этом сообщает издание Express. Диетолог назвала вредный для употребления продукт при коронавирусе

В ходе научной работы специалисты провели эксперимент на дрозофилах, по итогам которого было установлено, что гранатовый сок способствует продлению жизни самцов плодовых мух на 18% и самок на 8%. Кроме того, выяснилось, что этот напиток также делает насекомых более активными в течение дня.

По данным специалистов, гранатовый сок имеет в составе вещество уролитин А, которое положительно сказывается на работе митохондрии в клетках. Это, в свою очередь, способствует замедлению процесса старения организма. Также напиток был назван снижающим вероятность появления сердечных заболеваний.

По мнению специалистов, гранатовый сок необходимо пить каждый день. Особенно, как отмечают исследователи, напиток полезен для мужчин, поскольку при регулярном употреблении его свойства способствуют снижению риска развития рака простаты.