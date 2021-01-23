МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Фастфуд в широком смысле слова — еда, которую можно очень быстро приготовить и съесть. Обычно она считается вредной для здоровья. Но, как выяснилось, и продукты для перекуса могут быть полезными для здоровья. Об этом рассказала "Вечерняя Москва" со ссылкой на слова диетолога, доктора медицинских наук, директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаила Гинзбурга. Ученые назвали напиток, замедляющий старение

По его мнению, самый очевидный вариант полезного фастфуда — это хлопья, в том числе многозлаковые, и мюсли в сочетании с кисломолочными напитками. Диетолог подсказал правильный способ приготовления полезного завтрака: "одна ложка — мюсли, вторая — замороженные ягоды, третья — творог. Заливаем доверху кефиром или ряженкой, размешиваем".

Еще одно быстрое и "безвредное" блюдо, по словам Гинзбурга, — это сэндвич с рыбой. Для его приготовления необходимо взять кусок бородинского хлеба, сверху положить лист салата или пекинской капусты и в конце добавить консервированную скумбрию или сельдь.

Диетолог предложил обратить внимание и на различные батончики (злаковые белковые и в виде мюсли). "В них обычно мало жиров, а те, что есть, зачастую богаты жирными кислотами (Омега-3 и Омега-8). Кроме того, в их составе нет сахара — его заменяют полезными подсластителями. Помимо этого, батончики содержат молочный и некоторые растительные белки", — отметил Гинзбург.

Он также напомнил, что фастфуд — это еще и чай, особенно зеленый, и кофе, который в последнее время приветствуется в здоровом питании. Это фрукты и овощи, которые можно быстро покромсать, посолить, залить льняным маслом и сделать салат. "Линейка таких продуктов очень большая", — подчеркнул диетолог.

Ранее он рассказал о продуктах, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры. В список вошли морковь, огурцы, яблоки, мясо птицы, отварные яйца, рыба и отруби. Мясо птицы полезно тем, что содержит триптофан — аминокислоту, которая помогает вырабатывать мелатонин, регулирующий сон. Кроме того, можно есть отварные яйца, омлет без молока и рыбу, а также отруби без усилителей вкуса — они содержат магний, который успокаивает центральную нервную систему.