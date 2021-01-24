МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. При вакцинации от новой коронавирусной инфекции есть пятидневный период, в который потенциальная опасность прививки не изучена, заявил в беседе с URA.RU заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов. Врач рассказала, какой вред наносит удаленка для здоровья россиян

Он отметил, что в этот промежуток реакция организма человека на вакцину пока не изучена. Прививка может усилить действие COVID.

"Человек может быть заражен и, не зная об этом, сделать прививку. А симптомы проявятся после. Здесь многое зависит от стадии бессимптомного инфицирования. В этот период ситуация неопределенная, поскольку такое событие — редкость. Заболевание может пойти либо вообще незаметно, либо более тяжело", — рассказал специалист.

В беседе с изданием он заявил, что ученым ответить на этот вопрос мешает этический аспект.

"Для этого нужно взять группу людей, намеренно заразить их вирусом и в разное время прививать им вакцину. Такой эксперимент невозможен, он крайне неэтичен. Но для того, чтобы такую ситуацию максимально исключить, врачи спрашивают прививаемого об его самочувствии, об его недавних контактах с больными коронавирусом", — рассказал медик.

При этом вирусолог, один из разработчиков вакцины "Спутник V" Анатолий Альтштейн в свою очередь добавил, что вакцинация при бессимптомном заражении COVID не только не вызовет осложнений, но и усилит иммунный ответ.

"не стоит переживать. Если симптомов нет, то ничего страшного не будет. Вакцина усилит иммунный ответ и не вызовет патологий", — пояснил Альтштейн.