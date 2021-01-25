МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло менее чем на 20 тысяч (19 290) до 3 738 690, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Вирусолог назвал неожиданный фактор, влияющий на защиту от COVID

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 19 290 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1985 (10,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Это первый раз с 11 ноября прошлого года, когда суточный прирост составил менее 20 тысяч случаев.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 738 690 случаев. Темп прироста составляет 0,52%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2382, Санкт-Петербурге — 2116, Подмосковье — 1163.

"Распределение по субъектам: 1. Москва 2382, 2. Санкт-Петербург 2116, 3. Московская область 1163", — отмечает оперштаб.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,1%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ — 0,2%", — говорится в сообщении.

За сутки в России после COVID-19 выписаны 19 003 человека, за все время — 3 150 763. В частности, в Москве выписаны 5274 человека, в Подмосковье — 1118, в Санкт-Петербурге — 899.

За сутки в России подтверждены 456 смертей пациентов с COVID-19, 61 из них — в Москве, за все время скончались 69 918 человек с заболеванием.

"За последние сутки подтверждено 456 смертей… За весь период по России умерло 69 918 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 61, в Санкт-Петербурге — 59, в Красноярском крае — 25. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 13030.