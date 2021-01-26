МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Два важных показателя — заболеваемости и смертности от COVID-19 — уже к середине весны текущего 2020 года могут снизиться вдвое, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.

"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", — отметил собеседник агентства.

По его мнению, ситуация с заболеваемостью уже скоро резко может стать лучше. При этом, отметил он, вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус.

Тавадян считает, что всеобщая вакцинация в России обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны пандемии.