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В России спрогнозировали снижение заболеваемости COVID вдвое весной
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Два важных показателя — заболеваемости и смертности от COVID-19 — уже к середине весны текущего 2020 года могут снизиться вдвое, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта по... ПРАЙМ, 26.01.2021
коронавирус, россия, пандемия коронавируса, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Два важных показателя — заболеваемости и смертности от COVID-19 — уже к середине весны текущего 2020 года могут снизиться вдвое, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", — отметил собеседник агентства.
По его мнению, ситуация с заболеваемостью уже скоро резко может стать лучше. При этом, отметил он, вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус.
Тавадян считает, что всеобщая вакцинация в России обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны пандемии.