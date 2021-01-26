2021-01-26T10:54:57+03:00
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Иммунолог рассказал о формировании антител к COVID-19 у детей
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Среди россиян, у кого уже есть антитела к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, наибольшую долю составляют дети дошкольного и младшего школьного возраста, пишет газета... ПРАЙМ, 26.01.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Среди россиян, у кого уже есть антитела к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, наибольшую долю составляют дети дошкольного и младшего школьного возраста, пишет газета "Известия" со ссылкой на академика РАН, директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арега Тотоляна.
Он отметил, что дети этого возраста, как правило, переносят COVID в бессимптомной форме либо с легкими проявлениями.
Институт, возглавляемый Тотоляном, с начала лета 2020 года проводит исследование популяционного иммунитета на новый коронавирус. Участие в этом исследовании принимают тысячи россиян в различных регионах страны.
"Действительно, дети иммунизируются быстрее остальных групп населения. Даже при минимальных клинических проявлениях или их полном отсутствии антитела у детей вырабатываются, и защита появляется", — рассказал специалист.
В связи с этим можно сделать вывод, что вакцинация школьников от нового вируса в настоящее время не столь актуальна, как для взрослых россиян.