МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Среди россиян, у кого уже есть антитела к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, наибольшую долю составляют дети дошкольного и младшего школьного возраста, пишет газета "Известия" со ссылкой на академика РАН, директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арега Тотоляна. В России готовят планы по росту цен

Он отметил, что дети этого возраста, как правило, переносят COVID в бессимптомной форме либо с легкими проявлениями.

Институт, возглавляемый Тотоляном, с начала лета 2020 года проводит исследование популяционного иммунитета на новый коронавирус. Участие в этом исследовании принимают тысячи россиян в различных регионах страны.

"Действительно, дети иммунизируются быстрее остальных групп населения. Даже при минимальных клинических проявлениях или их полном отсутствии антитела у детей вырабатываются, и защита появляется", — рассказал специалист.

В связи с этим можно сделать вывод, что вакцинация школьников от нового вируса в настоящее время не столь актуальна, как для взрослых россиян.