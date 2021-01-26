МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется 7-8 месяцев, исследования продолжаются, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся", — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.