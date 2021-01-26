МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о скормо выходе на рынок третьей отечественной вакцины от коронавируса — препарата Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

Препарат поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы.

Премьер-министр уточнил, что Миздрав уже получил документы для ее регистрации.

"Это уже третья разработка наших ученых. В ближайшие месяцы она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса", — цитирует Мишустна РИА Новости.

Он пояснил, что необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от коронавируса, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники страны.

Помимо этого он рассказал, что в следующем месяце Россия начнет более масштабное производство "ЭпиВакКороны".

Напомним, что сейчас в гражданском обороте в России находятся два препарата против коронавирусной инфекции. Это Спутник V", разработанный НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, и вакцина "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор".