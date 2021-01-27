МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России может начаться уже в марте, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Фаза стабилизации, вероятно, продлится до конца февраля, а уже в мае можно ждать показателей, которые были летом 2020 года. Стали известны сроки выхода на рынок третьей вакцины от COVID

По словам Горелова, в настоящее время фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России завершилась и сменилась фазой стабилизации.

"Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости", — сказал эпидемиолог.

Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям заболеваемости коронавирусом Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, но заболеваемость снизится.