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Роспотребнадзор ждет значительного спада заболеваемости COVID-19 в марте
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Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России может начаться уже в марте, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,... ПРАЙМ, 27.01.2021
covid - 19, пандемия, роспотребнадзор, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Заметное снижение заболеваемости коронавирусом в России может начаться уже в марте, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Фаза стабилизации, вероятно, продлится до конца февраля, а уже в мае можно ждать показателей, которые были летом 2020 года.
По словам Горелова, в настоящее время фаза медленного роста заболеваемости коронавирусом в России завершилась и сменилась фазой стабилизации.
"Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости", — сказал эпидемиолог.
Он уточнил, что, скорее всего, к летним показателям заболеваемости коронавирусом Россия вернется уже к концу весны, в мае. Вирус полностью не исчезнет, но заболеваемость снизится.