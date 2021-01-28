МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Жители США критичнее оценивают действия правительства своей страны по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, чем россияне, говорится в исследовании международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Ученые нашли потенциально эффективное средство от COVID-19

Представителем ассоциации в России и странах СНГ является исследовательский холдинг "Ромир". В ноябре-декабре Gallup International опросила людей из разных стран об их ожиданиях на наступающий год. В рамках проекта было собеседовано более 44 тысяч человек в 47 странах. В частности, изучалось мнение респондентов относительно поддержки действий правительства в борьбе с коронавирусом.

В целом 54% жителей Земли считают, что правительство их страны успешно справляется с пандемией коронавируса, не разделяют эту точку зрения 42%. "Лидерами в вопросе поддержки правительства стали жители Вьетнама (100%), Кореи (89%), Индии и Азербайджана (по 86%)", — говорится в исследовании.

"Наибольший уровень несогласия с утверждением показали жители Украины (77%), Боснии и Герцеговины (75%) и США (67%). В России считают успешными действия правительства по борьбе с вирусом 45% опрошенных, 48% не согласны с этим, 7% затруднились ответить", — добавляется в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.