МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. В России ограничения могут быть сняты уже к лету. Такой прогноз сделал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов, сообщает URA.RU. Россияне сказали, когда закончится пандемия

"Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять. Окончательно пандемия окончится, когда 70-80% людей проконтактируют с вирусом. А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все", — сказал ученый. Он отметил, что важную роль в победе над пандемией играют вакцины, а данные об эффективности массовой вакцинации появятся уже через несколько месяцев.

Чтобы снять ограничения, России действительно требуется массовый иммунитет, сказал депутат Госдумы, бывший главный санврач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что лучший способ внести свой вклад в победу над инфекцией — поставить вакцину. Он добавил, что важным остается соблюдение масочного режима и правил личной гигиены.