МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Московские клиники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, начали проводить исследование, по результатам которого будет принято решение о том, могут ли вакцинированные от коронавируса стать донорами плазмы с антителами к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы. Роспотребнадзор ждет значительного спада заболеваемости COVID-19 в марте

Ракова отметила, что метод переливания плазмы с антителами больным коронавирусом активно применяется в городских больницах. "С учетом того, что при применении вакцины "Спутник V" у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", — объяснила она.

Когда исследования завершится, будет принято окончательное решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы.

Регулярно использовать донорскую плазму с антителами к коронавирусу для лечения больных стали осенью. Клинический комитет утвердил этот метод как один из применяемых в комплексе терапии для лечения COVID-19.