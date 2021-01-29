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В Москве изучается новый способ лечения больных от COVID-19
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Московские клиники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, начали проводить исследование, по результатам которого будет принято решение о том, могут ли... ПРАЙМ, 29.01.2021
плазма крови, коронавирус, covid-19, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Московские клиники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, начали проводить исследование, по результатам которого будет принято решение о том, могут ли вакцинированные от коронавируса стать донорами плазмы с антителами к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.
Ракова отметила, что метод переливания плазмы с антителами больным коронавирусом активно применяется в городских больницах. "С учетом того, что при применении вакцины "Спутник V" у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", — объяснила она.
Когда исследования завершится, будет принято окончательное решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы.
Регулярно использовать донорскую плазму с антителами к коронавирусу для лечения больных стали осенью. Клинический комитет утвердил этот метод как один из применяемых в комплексе терапии для лечения COVID-19.