МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Стики для система нагревания табака содержат меньше смол и других веществ, опасных для курильщиков, но полностью риск различных заболеваний они не исключают. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на комментарий главного врача-онколога Европейской клиники хирургии и онкологии Андрея Пылева. Стало известно, как связано курение вейпа и коронавирус

Он рассказал, что "в "айкос" содержится меньше смол и других веществ. По визуальной оценке и ощущениям, это наименее опасный вариант". Тем не менее, онколог пояснил, что масштабных исследований и публикаций именно по электронным сигаретам не было.

Что же касается вейпа, то вред этого способа курения уже доказан. Эксперт объяснил, что основная проблема в нем — это содержание глицерина в его жидкости.

По мнению Пылева, традиционный способ курения — сигары и трубки — в определенной степени сводит к минимуму возникновение рака легких, поскольку дым в них не проникает, однако при этом увеличивается риск рака слизистой. У заядлых парильщиков и курильщиков может появиться аллергическая реакция, ухудшение обоняния и раздражение дыхательных путей.

С тезисом о вреде всех видов курения согласен и главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Он отметил в своем комментарии URA.RU, что все способы табакокурения так или иначе вредят здоровью, но электронные сигареты — опаснее всего.

"Курение вызывает опухоли, болезни дыхания, обструктивную болезнь легких. Хотя убедительных данных и исследований по поводу электронных сигарет нет, я убежден, что спектр болезней, которые они вызывают, — гораздо шире. Болезни от них более острые, неотложные и иногда фатальные", — подытожил эксперт.