МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ученые из австралийского Института исследования сердца рассказали об опасности апноэ — так называемого "тихого убийцы". Об этом написало издание Express. Ученые назвали напиток, замедляющий старение

Апноэ сна — это приостановка дыхания в процессе сна, которое приводит к полному отсутствию или уменьшению лёгочной вентиляции (более 90% по отношению к исходному воздушному потоку) продолжительностью от 10 секунд.

Специалисты объяснили, что апноэ во время сна повышает у человека уровень адреналина. В результате происходит и повышение артериального давления, увеличивается риск возникновения сердечных приступов, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и инсульта.

Люди с апноэ во сне также имеют больший риск появления сахарного диабета, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации, головных болей, а также расстройства настроения и депрессии.

Ранее врач-сомнолог Елена Царева рассказала в разговоре с News.ru о том, что сложности с ночным сном могут появиться у тех, кто страдает от заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, а также воспалений. Она порекомендовала обратиться к врачу тем, кто просыпается посреди ночи три раза в неделю и более на протяжении нескольких месяцев или постоянно храпит. Все это, по словам сомнолога, может привести к остановке дыхания — апноэ.