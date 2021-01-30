МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Утром лучше отказаться от разных бутербродов и продуктов с повышенным содержанием сахара, а также еды, в которой присутствуют дрожжи, красители и консерванты. Об этом сообщила в эфире "Радио 1" врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Я категорически не рекомендую есть на завтрак бутерброды — излюбленное в нашей стране питание. Когда мы спим, наш организм восстанавливает все ресурсы, которые были потрачены за предыдущий день. И утром ему нужно пополнить запасы, потраченные на восстановление. Если наш завтрак наполнен витаминами и микроэлементами, в нём много пользы, и организм прекрасно чувствует себя в течение дня. Если же завтрак скуден, состоит в основном из продуктов, которые содержат сахар и дрожжи, как тот же хлеб из белой муки, из колбасных изделий, полон консервантов и красителей, то вместо того, чтобы пополнить ресурсы, организм будет заниматься перевариванием этой тяжёлой пищи и выведением вредных веществ", — сказала она.

Диетолог также объяснила, почему с утра противопоказано пить кофе. "Любители утреннего кофе чаще склонны к проблемам с давлением. В течение дня они нередко чувствуют усталость, апатию, потому что кофе дает бодрость только на очень короткий промежуток времени", — объяснила Дюваль.

По ее словам, самое вредное в этом напитке то, что он подавляет чувство голода. Это приводит к тому, что вечером человек сильно хочет есть, что может впоследствии стать причиной лишнего веса.

В качестве идеального завтрака диетолог назвала крупы, которые нужно варить. Кашу нужно приготовить на воде и добавить молока, ягод или фруктов, посоветовала эксперт.

"Два-три раза в неделю можно сделать белковые завтраки — омлет, отварные яйца, салат с кальмарами или с куриной грудкой. И один день в неделю предлагаю посвятить разгрузке, потому что нашему организму она очень нужна", — заключила Дюваль.