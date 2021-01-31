МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Немецкие диетологи перечислили 11 продуктов, употребление которых помогает ускорить обмен веществ. Об этом написало издание Freundin.

Метаболизм, или обмен веществ — это система химических реакций, протекающих в организме в целях получения калорий из потребляемой пищи и обеспечения организма энергией. Это как "печь", сжигающая калории. Чем она мощнее, тем меньше риск ожирения. Именно поэтому скорость обмена веществ волнует всех желающих стать стройнее. Диетолог назвала блюдо, которое нельзя есть на завтрак

В процессе похудения имеет значение реакция организма на употребление пищи в избыточном количестве. У части людей обмен веществ увеличивается существенно, у других же — совсем немного. Практическое значение имеет именно реакция тела на избыток калорий. Поэтому при медленном метаболизме поступившая еда трансформируется в энергию менее эффективно, что приводит к накоплению жира. При быстром метаболизме процесс преобразования еды в энергию более эффективен, вся еда усваивается, а риск отложения запасов минимален.

Диетологи подчеркнули, что основными способами ускорения обмена веществ являются регулярные физические нагрузки, употребление здоровой пищи, содержащей белок, витамины и микроэлементы, достаточный питьевой режим, минимизация стрессов и здоровый продолжительный сон.

Тем не менее, они посоветовали регулярно употреблять следующие 11 продуктов тем, кто хотел бы "разогнать" свой метаболизм:

БРОККОЛИ

Данный сорт капусты содержит много кальция и витамина C. Кроме того, благодаря употреблению брокколи из организма быстрее выводится лишняя жидкость.

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА

Брюссельская капуста обладает свойствами, схожими с брокколи. Плюс к этому она содержит серу, которая активирует защищающие печень ферменты.

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА

Белокочанная капуста богата витамином С и кальцием, содержит почти все витамины группы B, а по количеству витамина A и вовсе бьет рекорды. Сто граммов этого овоща способны вдвое покрыть суточную потребность в витамине А.

Помимо этого, капуста оказывает оздоравливающее и профилактическое действие против запоров, помогает снизить концентрацию холестерина и жира в крови и обеспечивает здоровую кишечную флору.

СПАРЖА

Диетологи называют спаржу "идеальным продуктом для очищения организма". Благодаря ей в организме повышается уровень антиоксиданта глутатиона.

ЛУК

Лук также вырабатывает глутатион, так как в нем содержатся сернистые аминокислоты.

ЦИКОРИЙ

Цикорий богат кальцием, калием, фосфором и инулином. Он помогает печени очищать кровь и избавлять организм от вредных веществ. Кроме того, цикорий оздоравливает кишечную флору и укрепляет иммунную систему.

ФЕНХЕЛЬ

В этом овоще содержится много клетчатки и фолиевой кислоты, отмечают диетологи.

ШПИНАТ

Как и фенхель, он богат фолиевой кислотой и клетчаткой.

ОГУРЦЫ

В огурцах много витаминов группы A, K и C. Кроме того, они содержат калий, кальций и магний, а также железо.

МОРКОВЬ

Как и огурцы, морковь богата витаминами А, К и С, калием, кальцием и магнием. Помимо этого, в ней много фосфора. И морковь, и огурцы положительно воздействуют на здоровье кожи и помогают выводить из организма токсины.

СВЕКЛА

Этот корнеплод особенно полезен для здоровья печени и желчного пузыря. Также свекла улучшает пищеварение и обладает мочегонным эффектом, в связи с чем ее регулярное употребление улучшает функцию почек и ускоряет вывод токсинов из организма.