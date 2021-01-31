МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Немецкие диетологи перечислили 11 продуктов, употребление которых помогает ускорить обмен веществ. Об этом написало издание Freundin.
Метаболизм, или обмен веществ — это система химических реакций, протекающих в организме в целях получения калорий из потребляемой пищи и обеспечения организма энергией. Это как "печь", сжигающая калории. Чем она мощнее, тем меньше риск ожирения. Именно поэтому скорость обмена веществ волнует всех желающих стать стройнее.
В процессе похудения имеет значение реакция организма на употребление пищи в избыточном количестве. У части людей обмен веществ увеличивается существенно, у других же — совсем немного. Практическое значение имеет именно реакция тела на избыток калорий. Поэтому при медленном метаболизме поступившая еда трансформируется в энергию менее эффективно, что приводит к накоплению жира. При быстром метаболизме процесс преобразования еды в энергию более эффективен, вся еда усваивается, а риск отложения запасов минимален.
Диетологи подчеркнули, что основными способами ускорения обмена веществ являются регулярные физические нагрузки, употребление здоровой пищи, содержащей белок, витамины и микроэлементы, достаточный питьевой режим, минимизация стрессов и здоровый продолжительный сон.
Тем не менее, они посоветовали регулярно употреблять следующие 11 продуктов тем, кто хотел бы "разогнать" свой метаболизм:
БРОККОЛИ
Данный сорт капусты содержит много кальция и витамина C. Кроме того, благодаря употреблению брокколи из организма быстрее выводится лишняя жидкость.
БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА
Брюссельская капуста обладает свойствами, схожими с брокколи. Плюс к этому она содержит серу, которая активирует защищающие печень ферменты.
БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА
Белокочанная капуста богата витамином С и кальцием, содержит почти все витамины группы B, а по количеству витамина A и вовсе бьет рекорды. Сто граммов этого овоща способны вдвое покрыть суточную потребность в витамине А.
Помимо этого, капуста оказывает оздоравливающее и профилактическое действие против запоров, помогает снизить концентрацию холестерина и жира в крови и обеспечивает здоровую кишечную флору.
СПАРЖА
Диетологи называют спаржу "идеальным продуктом для очищения организма". Благодаря ей в организме повышается уровень антиоксиданта глутатиона.
ЛУК
Лук также вырабатывает глутатион, так как в нем содержатся сернистые аминокислоты.
ЦИКОРИЙ
Цикорий богат кальцием, калием, фосфором и инулином. Он помогает печени очищать кровь и избавлять организм от вредных веществ. Кроме того, цикорий оздоравливает кишечную флору и укрепляет иммунную систему.
ФЕНХЕЛЬ
В этом овоще содержится много клетчатки и фолиевой кислоты, отмечают диетологи.
ШПИНАТ
Как и фенхель, он богат фолиевой кислотой и клетчаткой.
ОГУРЦЫ
В огурцах много витаминов группы A, K и C. Кроме того, они содержат калий, кальций и магний, а также железо.
МОРКОВЬ
Как и огурцы, морковь богата витаминами А, К и С, калием, кальцием и магнием. Помимо этого, в ней много фосфора. И морковь, и огурцы положительно воздействуют на здоровье кожи и помогают выводить из организма токсины.
СВЕКЛА
Этот корнеплод особенно полезен для здоровья печени и желчного пузыря. Также свекла улучшает пищеварение и обладает мочегонным эффектом, в связи с чем ее регулярное употребление улучшает функцию почек и ускоряет вывод токсинов из организма.
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