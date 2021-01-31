Главврач "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Москва-24" рассказал, когда можно будет ослабить масочный режим. По его словам, это произойдет летом, когда у россиян сформируется так называемый коллективный иммунитет. Военные врачи рассказали об эффективном способе лечения COVID

Доктор отметил, что те послабления, которые сейчас допущены, не касаются масочного режима — его все еще ни в коем случае нельзя нарушать. Но можно немного расслабиться, отдохнуть, пообщаться с друзьями, напомнил врач.

Напомним, что ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что перестать носить маски станет возможно после формирования у населения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.