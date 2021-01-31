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Инфекционист назвал сроки ослабления масочного режима в России
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Главврач "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Москва-24" рассказал, когда можно будет ослабить масочный режим. По его словам, это произойдет... ПРАЙМ, 31.01.2021
коронавирус, иммунитет, масочный режим, медицинские маски, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Главврач "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Москва-24" рассказал, когда можно будет ослабить масочный режим. По его словам, это произойдет летом, когда у россиян сформируется так называемый коллективный иммунитет.
Доктор отметил, что те послабления, которые сейчас допущены, не касаются масочного режима — его все еще ни в коем случае нельзя нарушать. Но можно немного расслабиться, отдохнуть, пообщаться с друзьями, напомнил врач.
Напомним, что ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что перестать носить маски станет возможно после формирования у населения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.