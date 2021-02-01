МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Новый симптом коронавируса — имеется в виду проблема с полостью рта — может быть проявлением не коронавируса, а смешанного заражения одновременно с другими вирусами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение молекулярного биолога, доктора биологических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова. Роспотребнадзор рассказал, как болеют коронавирусом дети

Напомним, что ранее испанские медики опубликовали исследование о новых симптомах коронавируса в научном журнале The British Journal of Dermatology. Порядка 25% заболевших, по их данным, жалуются на проблемы в полости рта. У большого числа пациентов на языке были шишки, локальные воспаления и припухлости.

Нетесов отметил, что другими коронавирусами, которые наблюдались раньше, люди часто заражались вместе с другими вирусами. Он объяснил, что "обычные, давно известные коронавирусы часто встречаются как причина ОРВИ в виде смешанных инфекций с другими вирусами. Есть такие вирусы, которые называются вирусы рук, ног и языка — описанные в статье признаки очень похожи на симптомы от этих вирусов. Есть предположение, что здесь было смешанное заражение". По мнению вирусолога, считать эту информацию достоверной пока что нельзя.

Нетесов предположил, что, скорее всего, это исследование заинтересует и других ученых, которые также проведут свои исследования, рассказал URA.RU вирусолог на условиях анонимности. "Самое странное, что уже почти 100 миллионов переболели, а это впервые заметили. В исследовании такие симптомы встречаются почти у половины пациентов", — считает он.

Помимо этого, вирусолог отметил еще несколько странностей в этом исследовании. Так, оно проводилось только у пациентов с пневмонией легкого и среднетяжелого течения, не включая более тяжелые формы. Также все пациенты были взрослыми.