МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Посольство Китая в Египте выпустило заявление, в котором сообщается о новом опасном вирусе. Он может вызвать новую пандемию.

Речь идет о новом крайне опасном вирусе, который появился на территории Китая. Согласно официальным данным, у вируса смертность до 75%.

По мнению ученых, этот вирус претендует на источник новой глобальной пандемии.

Посольство Китая в Каире опубликовало официальное заявление о том, что "связывать недавнюю вспышку вируса Нипах с Китаем неверно", и "нет никаких доказательств этим сообщениям.

Напомним, что британское издание The Guardian опубликовало отчет, который предупреждает о "вспышке вируса Нипах" в Китае. В статье говорилось о летальности в 75%. С заявлением выступил фонд Access to Medicine (Нидерланды). В частности, глава фонда Джаясри К. Айера предупреждает, что заболевание новым вирусом имеет уровень смертности 75% и может "потенциально стать следующим большим риском пандемии".

"Это еще одно развивающееся инфекционное заболевание, которое вызывает большую озабоченность. Пандемия может вспыхнуть в любой момент", — отмечал он.

Речь идет о том, что новый вирус может вызвать серьезные респираторные проблемы и энцефалит. Он может передаваться человеку от животных либо зараженных пищевых продуктов. Также может передаваться напрямую: от человека к человеку.

Последняя официальная вспышка вируса Нипах была зафиксирована в 2018 на курорте Керала в Индии. От него умерли 17 человек.