МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Частная медицинская сеть "Инвитро" в прошлом месяце ежедневно получала положительные результаты на наличие антител класса G к коронавирусу в среднем у 46,6% пациентов в России, сообщила компания. Россиянам могут возместить расходы на COVID-тесты

"В январе 2021 года среднее суточное число пациентов, получивших положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России, составило 46,6%", — говорится в сообщении.

Средний суточный процент положительных результатов за последний месяц в Москве, как отмечает "Инвитро", составил 38,4%, в Санкт-Петербурге — 43,2%.

"Всего к настоящему моменту компанией "Инвитро" выполнено более 1,6 миллиона тестов, а общее число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-CoV-2 накопительным итогом в масштабе России достигло 30%", — добавляют в компании.

Более 350 тысяч тестов при этом, по сообщению компании, было выполнено в Москве с мая 2020 года по настоящее время, положительные результаты были получены накопительным итогом у 21,1% пациентов, прошедших исследование. В Санкт-Петербурге за этот же период выполнено более 132 тысяч тестов, положительные результаты накопительным итогом получены в 29% случаев.