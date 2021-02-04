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Эксперты сказали, когда Россия вернется к нормальной жизни
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Страны, которые первыми начнут массовую вакцинацию от коронавируса в этом году, могут рассчитывать на возвращение к нормальной жизни лишь к середине следующего года, а наиболее... ПРАЙМ, 04.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Страны, которые первыми начнут массовую вакцинацию от коронавируса в этом году, могут рассчитывать на возвращение к нормальной жизни лишь к середине следующего года, а наиболее бедные страны — в лучшем случае в 2023 году. Об этом свидетельствуют расчеты Economist Intelligence Unit.
Россию отнесли к странам со средним уровнем доходов. При этом ей удастся выйти на массовую вакцинацию в те же сроки, что и развитым странам. Поэтому наша страна может рассчитывать на массовую иммунизацию к середине 2022 года, сообщает "Инвест-Форсайт".
"Обычно все масштабные кампании проходят несколько медленнее, чем планируют их организаторы. Но даже середина 2022 года выглядит довольно сурово, — подчеркивает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. — Многие виды бизнесов в сфере услуг точно не доживут до конца массовой вакцинации. И это печально".
Впрочем, нельзя исключить наращивание мощностей — такие прецеденты бывали в прошлом, подчеркивает эксперт. Освоение пенициллина во время Второй мировой войны тому пример.
"Но надежды на этот сценарий — увы, малы", — предупреждает экономист.