МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Некоторые люди могут избежать заражения коронавирусом COVID-19, так как уже переболели другим видом коронавируса. Как рассказал в беседе с РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, эта категория также могла ранее перенести ОРВИ или получить местный иммунитет.

По мнению врача, что перенесенное ранее заражение другим типом коронавируса дает перекрестный иммунитет к новому коронавирусу.

Он отметил, что после ОРВИ у пациентов поднимается уровень интерферонов. Это снижает восприимчивость к вирусным инфекциям.

Вознесенский добавил, что, возможно, существуют местные элементы иммунитетов и иммунных комплексов. Именно они и не дают коронавирусу проникнуть в организм на уровне слизистой дыхательных путей. Правда, сейчас вопрос о том, какой именно из факторов срабатывает при коронавирусе — предмет научной дискуссии.