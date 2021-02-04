МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Эксперты новосибирского научного центра "Вектор" прокомментировали сообщения о том, что из-за зараженных упаковок продуктов в магазине можно заразиться коронавирусом. Эксперты предупредили о появлении телефонных мошенников в Telegram

Напомним, вчера СМИ сообщили о том, что власти Китая выявили геном SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, в 13 партиях произведенной российскими предприятиями продуктов. Речь идет о производстве мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в КНР.

Теперь эти партии продуктов, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, возвратят производителю и позднее уничтожат.

В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли шанс у россиян подхватить заразу, покупая, к примеру, филе курицы, в супермаркете. Или примеряя новое платье в магазине, если до этого к данной вещи прикасалась покупательница, больная ковидом?

"Контактный путь передачи является одним из основных. Поскольку вирус может в течение определенного времени сохранять свою жизнеспособность на поверхности вещей, вероятность заражения через вещи и предметы исключать нельзя", — отметили специалисты ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве говорили о том, что вирус может сохраняться до 48 часов на:

нержавеющей стали,



линолеуме,



стекле,



пластике,



керамической плитке.



Но с этим легко можно справиться при помощи моющих средств на основе хлора и спирта.

Например, этиловый и изопропиловый спирт даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Не меньшая эффективность у хлорсодержащих средств: они за 10 секунд полностью обеззараживают предметы.