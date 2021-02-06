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Американские СМИ назвали "Спутник V" прорывом науки
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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", вероятно, является крупнейшим научным прорывом со времен СССР. Об этом заявил Bloomberg. Как сообщается в материале, согласно... ПРАЙМ, 06.02.2021
вакцина, спутник v, bloomberg, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", вероятно, является крупнейшим научным прорывом со времен СССР. Об этом заявил Bloomberg.
Как сообщается в материале, согласно обнародованным медицинским журналом Lancet результатам третьей фазы клинического исследования, российский препарат ни в чем не уступает американским и европейским аналогам. Кроме того, эффективность "Спутник V" выше, чем у препаратов китайского производства.
Авторы материала также подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение: правительства стремятся преодолеть огромный социальный и экономический ущерб, ставший побочным эффектом введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Эта ситуация, отмечается в публикации, дает преимущество России как одной из немногих стран, в которых ученые смогли создать качественную вакцину.
В Bloomberg напомнили, что российскую вакцину уже одобрили не менее 19 государств.