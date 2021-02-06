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Доктор Мясников предупредил об опасном лекарстве в домашней аптечке
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о лекарстве, которое стоит убрать из домашней аптечки. Об этом сообщили РИА Новости. По мнению врача,... ПРАЙМ, 06.02.2021
здоровье, врач, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о лекарстве, которое стоит убрать из домашней аптечки. Об этом сообщили РИА Новости.
По мнению врача, неправильное употребление препарата для снижения давления может привести к инфаркту.
"У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления", — пояснил Мясников.
Врач подчеркнул, что во всем мире самостоятельное применение подобных препаратов запрещено. Они могут резко снизить давление, что приведет к инфаркту, инсульту и острой почечной недостаточности. Мясников порекомендовал убрать подобные препараты из домашней аптечки.