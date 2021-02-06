МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о лекарстве, которое стоит убрать из домашней аптечки. Об этом сообщили РИА Новости.

По мнению врача, неправильное употребление препарата для снижения давления может привести к инфаркту. Мясников заявил о "стене абсолютного непонимания" лечения COVID дома

"У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления", — пояснил Мясников.

Врач подчеркнул, что во всем мире самостоятельное применение подобных препаратов запрещено. Они могут резко снизить давление, что приведет к инфаркту, инсульту и острой почечной недостаточности. Мясников порекомендовал убрать подобные препараты из домашней аптечки.