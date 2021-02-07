МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Переболевшим коронавирусом стоить выбрать озерный отдых и лечение у моря, чтобы восстановиться после перенесенной инфекции. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на коментарий президента Уральской ассоциации туризма Михаила Анатольевича Мальцева.

"За год многие россияне пересмотрели концепцию отдыха. Пляжный отдых уже не так популярен, на смену ему пришел отдых озерный, морской. Для экскурсионно-восстановительных целей лучше всего ехать в Калининград. У киргизского озера Иссык-Куль — колоссальные перспективы, это тоже подходящий вариант для укрепления и восстановления иммунитета. При открытии границ стоит обратить внимание на Болгарию — там есть и море, и оздоровительная база", — отметил эксперт. Эксперт рассказал, как россиян будут завлекать за границу после пандемии

Мальцев уверен, что одним из самых интересных направлений является Крым. "Это круглогодичное направление. Здесь существенно вырос сервис. Так что Крым — перспективное направление для отдыха и лечения", — объяснил он.

Исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина в разговоре с URA.RU подчеркнула, что для перенесших вирус COVID-19 подойдет любой российский санаторий, где есть аппараты для разжижения крови. Особое внимание она призвала уделить здравницам Краснодарского края и Крыма из-за их высокого качества лечения. "Большой выбор лечебниц — в Краснодарском крае. Там сейчас низкий сезон, и можно купить путевку гораздо дешевле, чем летом. В последнее время и в Крыму делают отдых для россиян максимально комфортным", — подытожила она.