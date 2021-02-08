МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ менее 16 тысяч (15 916) впервые с 22 октября, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 983 197 случаев заболевания. Темп прироста составляется 0,4%. Минздрав включил "ЭпиВакКорону" в рекомендации по профилактике COVID

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 15 916 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1590 (10,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1728, Санкт-Петербурге — 1551, Подмосковье — 912. Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — восемь, Чукотском автономном округе — три, Ненецком автономном округе — один.

"Распределение по субъектам: Москва 1728, Санкт-Петербург 1551, Московская область 912", — говорится в сообщении.

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 в регионах России за последние сутки зафиксирован в Туве и Ненецком автономном округе — 0,1%, сообщили в оперштабе. Минздрав: у переболевших COVID-19 повышается риск развития туберкулеза

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ — 0,1%; 2. Москва, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Хакасия, Республика Ингушетия — 0,2%", — сообщил оперштаб.

Суточный темп прироста в 0,3% отмечен в Дагестане, Якутии, Чечне, на Алтае, в Ханты-Мансийском автономном округе, Адыгее, Томской, Псковской, Мурманской, Кемеровской областях, Карачаево-Черкессии, Костромской области.

В России за сутки выписаны 15 881 человек после лечения от COVID-19, в частности, в Москве — 3349, Санкт-Петербурге — 1090, Подмосковье — 956. За все время выписаны 3 472 091 человек.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 881 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 3 472 091", — говорится в сообщении.

Подтверждены 407 смертей с COVID-19, 62 из них — в Москве, 41 — в Санкт-Петербурге, 32 — в Подмосковье. За все время скончались 77 068 человек с заболеванием. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 13 958, сообщили в оперативном штабе.

"За последние сутки подтверждено 407 смертей… За весь период по России умерло 77 068 человек", — говорится в сообщении.