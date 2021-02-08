МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Почему одни люди очень подвержены различным болезням, а другие могут проводить на холоде дни напролет и не подхватить даже насморк? Об этом "Российской газете" рассказала главный иммунолог-аллерголог Ростовской области, директора НИИ клинической иммунологии, заслуженный врач России, профессор Людмила Сизякина. Доктор Мясников назвал самый полезный продукт питания

Она объяснила, что сбой в работе иммунной системы проявляется клинической картиной. "Например, человек может чаще болеть респираторно-вирусными инфекциями или же у него есть очаги хронических заболеваний, которые часто обостряются. Это может быть бронхит по два раза в год, воспаление легких. Или тот же герпес любой локализации, различные фурункулы, гнойники. Это значит, что иммунная защита имеет брешь. Все это — клиническая верификация недостаточности работы иммунной системы. И нужно обязательно идти к врачу и найти, какое звено мешает нормально работать иммунитету" — сказала иммунолог.

Сизякина подчеркнула, что если человека ничего не беспокоит и ведет он здоровый образ жизни, полноценно питается, то можно говорить о крепком иммунитете.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ СВОЙ ИММУНИТЕТ?

Иммунолог посоветовала употреблять большое количество белковой пищи, потому что, по ее словам, "белки это и есть тот субстрат, из которого синтезируются иммуноглобулины, защитные антитела. Поэтому те, кто стремится похудеть и ограничивает себя в полноценной пище, ставит организм в стрессовое состояние, а это пагубно воздействует на здоровье".

Помимо этого, она отметила, что очень важны в целом здоровый образ жизни, витамины и хорошие эмоции. "Иммунная система очень подвержена негативным стрессам. Поэтому нужно устраивать маленькие праздники для себя, любоваться картинами, по возможности ходить на театральные постановки и выставки, общаться с друзьями. Нужно радоваться жизни и избегать стрессов", — посоветовала Сизякина.

Иммунолог также напомнила, что "в организме есть три кита иммунной устойчивости, которые поддерживают постоянство внутренней среды: нервная система, эндокринная и желудочно-кишечный тракт — колыбель многообразнейшего микробиома человека. Как только происходит перегрузка нервной система — человек живет в стрессовой ситуации, полон отрицательных эмоций- его иммунитет тут же падает". Ученые объяснили, в чем опасность недосыпания

СТОИТ ЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ И ИММУНОУКРЕПЛЯЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ В АПТЕКАХ?

Сизякина считает, что вмешиваться в работу иммунной системы крайне опасно, это можно делать только по строгим показаниям, которые знают иммунологи.

"Могу посоветовать лишь общеукрепляющие препараты — витамины, адаптогены, антиоксиданты, препараты, нормализующие микробиом кишечника. Не стоит заниматься самолечением, всегда обращайтесь к специалистам", — подытожила она.