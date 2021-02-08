МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Путин оценил успехи России в создании вакцин от коронавируса

"Сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется", — заявила Голикова на брифинге.

По ее словам, в РФ фиксируется снижение темпов прироста новых случаев COVID-19.

"За прошедшую неделю, календарную неделю по воскресенье включительно темп прироста снизился с 0,52% до 0,45%. Сегодня мы фиксируем дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4%", — сказала Голикова в ходе брифинга.

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 по регионам различается, превышение средних по стране значений в два и более раз фиксируется в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге, сообщила Голикова. Число новых случаев COVID-19 в России продолжает снижаться

"Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается. В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге", — рассказала Голикова на брифинге в понедельник.

Минимальные уровни, по словам вице-премьера, зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае. Нестабильная ситуация наблюдается в Костромской и Псковской областях.

В стадии стабильного снижения по COVID-19 в настоящий момент находятся 29 регионов России. Снижение смертности за январь по стране предварительно составило чуть более 11% по сравнению с декабрем, сообщила вице-премьер.По ее словам, на сегодняшний день все регионы страны находятся в зоне заболеваемости ниже единицы.

"В стадии снижения, стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации — 54… Мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется", — заявила Голикова в ходе брифинга.