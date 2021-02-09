МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 15 019, до 3 998 216, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Аналитики: число работающих россиян упало до рекордного минимума

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 15 019 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1464 (9,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 998 216 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,38%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 1584, в Санкт-Петербурге — 1078, Подмосковье — 903.



Наименьший прирост коронавируса отмечен в Магаданской области — 12, Еврейской автономной области — 7, Ненецком автономном округе — 5.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва, Республика Алтай, Псковская область — 0,1%, 3. Москва, Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Республика Дагестан — 0,2%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 21 795 человек после COVID-19, за все время — 3 493 886. В частности, в Санкт-Петербурге выписали 3739 пациентов, в Москве — 3554, Подмосковье — 980.

За сутки в России подтверждены 530 смертей с COVID-19, 73 из них выявлены в Москве, за все время умерли 77 598 человек с заболеванием.

В частности, в Москве скончались 73 человека, в Санкт-Петербурге — 61, Подмосковье — 42. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 031.