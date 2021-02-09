2021-02-09T11:38:34+03:00
2021-02-09T11:38:34+03:00
2021-02-09T11:38:34+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210209/833001218.html
Доктор Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Популярный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил в соцсети Instagram на вопрос подписчика о том, существует ли шанс повторно заболеть COVID-19. По мнению медика,... ПРАЙМ, 09.02.2021
новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83242/54/832425497.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83242/54/832425497.jpg
https://1prime.ru/images/83242/54/832425496.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83242/54/832425496.jpg
https://1prime.ru/images/83242/54/832425480.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83242/54/832425480.jpg
https://1prime.ru/health/20210209/833000654.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Популярный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил в соцсети Instagram на вопрос подписчика о том, существует ли шанс повторно заболеть COVID-19.
По мнению медика, возможность во второй раз столкнуться с коронавирусной инфекцией достаточно низкая.
Комаровский отметил, что доказанных случаев повторного заражения зарегистрировано крайне мало. Это несколько десятков случаев на весь мир.
При этом врач отметил, что множество людей из разных стран, кто перенес COVID-19, говорят о том, что после инфекции снова испытывают симптомы, с ней связанные.
Медицинская наука пока не нашла подтверждения массовости повторного заражения. "Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало", — подытожил он.