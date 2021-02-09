МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Популярный детский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил в соцсети Instagram на вопрос подписчика о том, существует ли шанс повторно заболеть COVID-19. Число случаев COVID-19 в России выросло на 15 019

По мнению медика, возможность во второй раз столкнуться с коронавирусной инфекцией достаточно низкая.

Комаровский отметил, что доказанных случаев повторного заражения зарегистрировано крайне мало. Это несколько десятков случаев на весь мир.

При этом врач отметил, что множество людей из разных стран, кто перенес COVID-19, говорят о том, что после инфекции снова испытывают симптомы, с ней связанные.

Медицинская наука пока не нашла подтверждения массовости повторного заражения. "Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало", — подытожил он.