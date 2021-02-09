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В Европе испугались возрождения коронавируса
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Возрождение коронавируса в европейских странах несет серьезный риск для региона, боятся в Европейском центральном банке (ЕЦБ). Как пишет Bloomberg, глава ЕЦБ Кристин Лагард... ПРАЙМ, 09.02.2021
кристин лагард, ецб, европа, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Возрождение коронавируса в европейских странах несет серьезный риск для региона, боятся в Европейском центральном банке (ЕЦБ).
Как пишет Bloomberg, глава ЕЦБ Кристин Лагард пообещала экономическую помощь странам и выступила с призывом к правительствам государств поступать так же.
"Возобновившийся всплеск заболеваемости COVID-19, мутации в вирусе и строгие меры сдерживания представляют собой значительный риск снижения экономической активности в еврозоне", — отметила она.
Ранее в интервью изданию Journal du Dimanche глава европейского регулятора указала, что регион вернется к доковидному уровню экономической активности не ранее середины следующего 2022 года. Она считает, что экономический спад сменится тенденцией к росту к середине текущего года, однако неопределенность все еще сохраняется. По ее прогнозу, в 2021 году стоит ждать роста ВВП Еврозоны на 4% или ниже.