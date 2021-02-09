МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Американские кардиологи подтвердили, что смартфон корпорации Apple — iPhone 12 — несет опасность для пациентов с болезнями сердца, сообщает телеканал NBC25 News.

Исследование группы ученых Института сердца и сосудов Генри Форда (штат Детройт), в рамках которого врачи заявили об опасности новых "яблочных" гаджетов для здоровья, показало, что расположенный в iPhone 12 магнит действительно влияет на работу имплантированных кардиостимуляторов и дефибрилляторов.

Это было доказано в рамках эксперимента доктора Гурджит Сингх (Gurjit Singh) и его коллег. Они провели смартфоном iPhone 12 Pro над грудью пациента с имплантируемым дефибриллятором. Из-за этого действия встроенное медицинское оборудование отключилось.

"Когда мы убрали телефон с груди, дефибриллятор немедленно вернулся к своей нормальной работе", — сообщил Сингх.

Ученый отметил, что экспертная группа была ошеломлена подобным поведением медицинского оборудования при контакте с гаджетом.

"Мы предполагали, что находящийся в iPhone магнит слишком слабый, чтобы оказать воздействие на медицинский прибор", — сообщил он.

Сингх также объяснил, что имплантированные кардиоустройства имеют магнитный переключатель. Это сделано для того, чтобы медицинские работники могли при необходимости неинвазивно влиять на работу оборудования.