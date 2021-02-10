МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Удмуртия стала первым российским регионом, где отменяется обязательное ношение масок.

С 12 февраля отменят обязательное ношение масок, сообщил глава субъекта Александр Бречалов во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

При этом власти попросили тех жителей региона, кто еще не переболел коронавирусом или недавно вакцинировался, беречься и все же использовать средства индивидуальной защиты.

"Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер", — отметил Бречалов.

Отмену обязательного ношения масок политик объяснил тем, что многие жители региона уже переболели COVID-19.

При этом он попросил тех, кто не переболел коронавирусом, и тех, кто получил первый или второй компонент вакцины, "поберечься". Для них он советует использовать маски в общественных местах, в том числе

в транспорте,



в магазинах,

в театрах.



Он добавил, что когда принимал решение отменить обязательное ношение масок, то рассчитывал на "элемент общественного договора".

"Мы, естественно, идем навстречу предпринимателям. Но при этом [продавцы] за прилавком магазинов должны находиться в масках", — подытожил Бречалов.