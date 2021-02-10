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Врач назвала нюансы формирования коллективного иммунитета к COVID
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Программа массовой вакцинации от COVID-19 поможет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу даже в случае, если некоторые группы населения оказались не охвачены прививками,... ПРАЙМ, 10.02.2021
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Программа массовой вакцинации от COVID-19 поможет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу даже в случае, если некоторые группы населения оказались не охвачены прививками, пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем Полину Степенскую.
По мнению врача, существует специальная формула расчета необходимого числа иммунизированных граждан для появления коллективного иммунитета к болезни, вызванной вирусами.
Итак, для коронавируса (до появления британского штамма) показатель заражаемости составлял 2,5. Британский вариант вируса увеличивает этот показатель до 4. Если сравнивать с давно знакомыми человечеству заболеваниями, то у кори этот показатель выше 10.
"Доля необходимой иммунизации рассчитывается так: 1-1/R. То есть для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43% до 75% популяции были иммунизированы — переболели или привиты" — посчитала иммунолог.
Степенская добавила, что даже в ситуации, когда все в стране будут болеть только новым британским штаммом, вакцинация 75% населения вполне даст возможность выработать коллективный иммунитет.