МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Программа массовой вакцинации от COVID-19 поможет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу даже в случае, если некоторые группы населения оказались не охвачены прививками, пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем Полину Степенскую. Первый российский регион объявил об отмене обязательного ношения масок

По мнению врача, существует специальная формула расчета необходимого числа иммунизированных граждан для появления коллективного иммунитета к болезни, вызванной вирусами.

Итак, для коронавируса (до появления британского штамма) показатель заражаемости составлял 2,5. Британский вариант вируса увеличивает этот показатель до 4. Если сравнивать с давно знакомыми человечеству заболеваниями, то у кори этот показатель выше 10.

"Доля необходимой иммунизации рассчитывается так: 1-1/R. То есть для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43% до 75% популяции были иммунизированы — переболели или привиты" — посчитала иммунолог.

Степенская добавила, что даже в ситуации, когда все в стране будут болеть только новым британским штаммом, вакцинация 75% населения вполне даст возможность выработать коллективный иммунитет.