МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 4 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 012 710 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", — говорится в сообщении.

ЗА СУТКИ

В России впервые с 17 октября за сутки выявлено менее 15 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ — 14 494.

Ранее меньше 15 тысяч новых случаев в стране было зарегистрировано 17 октября (14 922).

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 14 494 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 458 (10,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1441, Санкт-Петербурге — 1169, Подмосковье — 650.

Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 8, Чукотском автономном округе — 2, Ненецком автономном округе — 1.

ВЫЗДОРОВЕЛИ

Более 3,5 миллиона (3 516 461) человек в РФ выздоровели после лечения от COVID-19, за сутки — 22 575, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, в Москве — 3633, Санкт-Петербурге — 3589, Подмосковье — 907.

За сутки в России подтверждены 536 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время скончались 78 134 человек с заболеванием.

В частности, в Москве — 68, Санкт-Петербурге — 54, Подмосковье — 35. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 099.