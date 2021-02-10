МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В зимний период укреплению иммунитета может поспособствовать не только дополнительный прием витаминов и микроэлементов.

Как рассказал в беседе с KP.RU член Международного общества междисциплинарной эстетической и антивозрастной медицины Андрей Тарасевич, также человек может помочь укрепить иммунитет адекватная физическая активность, крепкий сон и правильное питание.

Он считает, что зимой нужно изменить питание. Урезать потребление углеводов и отказаться от сахара, сладостей, выпечки и тому подобных продуктов.

"Зимой не забывайте о наших исконных квашеных продуктах. Белокочанная капуста — настоящий кладезь полезных витаминов и минералов, тем более в подходящей для усвоения форме — ферментированной", — пояснил он.

Также следует включить в ежедневный рацион не менее 500 граммов овощей и зелени. Но только тех, которые не содержат крахмал.

Также стоит отказаться от перекусов. Следует выдерживать паузы между приемами пищи.