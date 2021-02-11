МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Рост смертности в России обусловлен не коронавирусом, а отсутствием лечения других болезней. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников, сообщает "Национальная служба новостей". Эксперт сказала, когда удастся победить коронавирус

"Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями, и так по всему миру. Сегодня по всему миру на одного умершего по ковиду приходятся двое, умерших от того, что все силы были брошены на борьбу с ковидом", — отметил эксперт.

Доктор Мясников пояснил, что пропущенные случаи онкологии и хронических заболеваний — это мировая тенденция, и Россия — не исключение. По его данным, за 10 месяцев 2020 года на одного умершего от COVID приходилось двое умерших от недостаточной помощи больным другими заболеваниями. При этом смертность от самого коронавируса в стране невысокая — 1,7-1,8%. За время пандемии жертвами вируса стали 2 млн человек, столько же пациентов скончались от СПИДа, еще 1,5 млн — от туберкулеза.