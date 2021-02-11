МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что, возможно, COVID-19 мог начать распространяться на территории Китая раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о начале вспышки заболеваемости, пишет Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Как рассказали источники газеты, порядка 90 человек еще в октябре 2019 года были госпитализированы в центральной части КНР с симптомами, сильно схожими с теми, которые возникают при коронавирусе.

Также отмечается, что власти Поднебесной провели тесты на антитела приблизительно у двух третей тех пациентов. Однако официально представители страны заявили, что не обнаружили следов заражения COVID-19.

Посетившие Китай специалисты ВОЗ заявляют, что у тех пациентов с октября 2019 года содержание антител к коронавирусу в крови могло снизиться до тех уровней, которые невозможно выявить.

"Необходимы дальнейшие исследования", — заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Газета поясняет, что эксперты ВОЗ призвали правительство Китая провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй. Это необходимо для того, чтобы найти доказательства, когда и где именно коронавирус впервые начал циркулировать и приводить к болезням у человека.