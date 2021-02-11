МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 15 038, до 4 027 748, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 15 038 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1672 (11,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 027 748 случаев.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,1%) отмечен в трех регионах.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва, Еврейская автономная область — 0,1%", — говорится в сообщении.

Темп прироста в 0,2% зафиксирован в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Хакасии, Чечне, Адыгее, Ингушетии, Амурской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестан

В России за сутки после COVID-19 выписаны 21 961 человек, за все время — 3 538 422. В частности, в Москве выписаны 3 558 человек, в Санкт-Петербурге — 3 333, Подмосковье — 888.

За сутки в России подтверждены 553 смерти пациентов с COVID-19, 61 из них в Москве, за все время — 78 687. В частности, в Москве зафиксирована 61 смерть, Санкт-Петербурге — 61, Подмосковье — 34. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 160.