МУРМАНСК, 11 фев — ПРАЙМ. Специалисты норвежской системы здравоохранения рассматривают возможность ввести рекомендацию по ношению двух масок одновременно для более эффективной защиты от коронавируса, сообщила норвежская телерадиокомпания NRK. Эксперт рассказала, если ли смысл стирать нетканые маски

"Американское исследование показывает, что надетые одна поверх другой две маски могут обеспечить большую безопасность от заражения коронавирусной инфекцией. Норвежские власти в сфере здравоохранения рассматривают возможность введения такой рекомендации", — говорится в сообщении.

Фотографии американского ученого-инфекциониста Энтони Фаучи в двух масках, надетых одна поверх другой, облетели многие СМИ — по мнению американца, это может быть разумно с точки зрения безопасности. Эту гипотезу подтвердило американское исследование, результаты которого стали известны на этой неделе, отмечает телекомпания.

Помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад, который прежде скептически относился к идее использования двух масок, после ознакомления с результатами исследования признал, что этот метод может быть эффективен. В Британии нашли новый вызывающий беспокойство штамм коронавируса

"Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция", — приводит телекомпания слова Накстада. Он отметил, что те маски, которые обычные жители в большинстве своем используют, не дают оптимальной защиты, поскольку недостаточно герметичны в отличие от тех, что использует медицинский персонал.

Накстад сообщил телекомпании, что институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации центра по контролю и профилактике заболеваний США и решит, нужно ли рекомендовать жителям Норвегии носить две маски — одну обычную медицинскую, другую тканевую поверх первой.