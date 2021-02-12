МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россияне, кто уже переболел коронавирусом, а также те, у кого болели родственники и близкие люди, считают опасность инфекции выше, чем те, кто пока не сталкивался с этим вирусом, пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Итак, 45% респондентов считают, что COVID-19 "скорее тяжелая болезнь с серьезными последствиями". Эксперт назвал идеальное время для укрепления рубля в 2021 году

"Чаще об этом говорят те, кто уже перенес коронавирус и у кого болели родные (59%). Среди тех, кто сам не болел, однако наблюдал течение болезни у родственников, в этом убеждены 54% россиян. А вот среди не болевших COVID-19 респондентов такой вариант ответа выбрали только 40%", — отмечает издание.

При этом женщины относятся к опасности коронавируса серьезнее мужчин: 48% против 43%.

28% опрошенных говорят о том, что опасность COVID-19 преувеличена. По их мнению, от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других тяжелых болезней в стране умирает большее количество людей.

Исследование было проведено в 541 населенном пункте России, были опрошены свыше трех тысяч россиян старше 18 лет.