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Аналитики выяснили, кто в России всерьез боится коронавируса
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Россияне, кто уже переболел коронавирусом, а также те, у кого болели родственники и близкие люди, считают опасность инфекции выше, чем те, кто пока не сталкивался с этим вирусом,... ПРАЙМ, 12.02.2021
коронавирус, россия, опрос, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россияне, кто уже переболел коронавирусом, а также те, у кого болели родственники и близкие люди, считают опасность инфекции выше, чем те, кто пока не сталкивался с этим вирусом, пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.
Итак, 45% респондентов считают, что COVID-19 "скорее тяжелая болезнь с серьезными последствиями".
"Чаще об этом говорят те, кто уже перенес коронавирус и у кого болели родные (59%). Среди тех, кто сам не болел, однако наблюдал течение болезни у родственников, в этом убеждены 54% россиян. А вот среди не болевших COVID-19 респондентов такой вариант ответа выбрали только 40%", — отмечает издание.
При этом женщины относятся к опасности коронавируса серьезнее мужчин: 48% против 43%.
28% опрошенных говорят о том, что опасность COVID-19 преувеличена. По их мнению, от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других тяжелых болезней в стране умирает большее количество людей.
Исследование было проведено в 541 населенном пункте России, были опрошены свыше трех тысяч россиян старше 18 лет.