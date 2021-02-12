МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 15 089 и достигло 4 042 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 15 089 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 764 (11,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 042 837 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,37%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 2139, в Санкт-Петербурге — 1134, Подмосковье — 842.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 8, Еврейской автономной области — 4, Чукотском автономном округе — 3.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,07%, 2. Еврейская автономная область — 0,09%, 3. Магаданская область, Чеченская Республика — 0,1%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ выписаны 20 720 человек после COVID-19, за все время — 3 559 142.

В частности, в Санкт-Петербурге выписаны 3446 человек, Москве — 3184, Подмосковье — 848.

За сутки в России подтверждены 507 смертей с COVID-19, из них 63 — в Москве, за все время в стране скончались 79 194 пациента с этим заболеванием.

В частности, в Москве за сутки умерли 63 человека с коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 58, Подмосковье — 30. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 223.