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Пробки в Москве достигли 10 баллов
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На автомобильных дорогах в столице из-за снегопада образовались пробки в десять баллов. Об этом в пятницу сообщает департамент транспорта Москвы. Отмечается, что общественный... ПРАЙМ, 12.02.2021
транспорт, пробки, москва, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. На автомобильных дорогах в столице из-за снегопада образовались пробки в десять баллов. Об этом в пятницу сообщает департамент транспорта Москвы.
Отмечается, что общественный транспорт работает в штатном режиме.
Сервис "Яндекса" также оценивает ситуацию на дорогах мегаполиса в десять баллов.
"В Москве из-за снегопада уже 10 баллов. Весь городской транспорт: метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работает штатно. Аэроэкспресс ходит в аэропорты и обратно по расписанию", — пишет Дептранс Москвы в Telegram.
Власти города призывают жителей пользоваться общественным транспортом. Это необходимо для того, чтобы хозяйственные службы могли расчистить дороги, и было проще добраться домой.