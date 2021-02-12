МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. На автомобильных дорогах в столице из-за снегопада образовались пробки в десять баллов. Об этом в пятницу сообщает департамент транспорта Москвы.

Отмечается, что общественный транспорт работает в штатном режиме.

Сервис "Яндекса" также оценивает ситуацию на дорогах мегаполиса в десять баллов.

"В Москве из-за снегопада уже 10 баллов. Весь городской транспорт: метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая инфраструктура работает штатно. Аэроэкспресс ходит в аэропорты и обратно по расписанию", — пишет Дептранс Москвы в Telegram.

Власти города призывают жителей пользоваться общественным транспортом. Это необходимо для того, чтобы хозяйственные службы могли расчистить дороги, и было проще добраться домой.