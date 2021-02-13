МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусной инфекцией, которые могли бы помочь определить, как и когда вирус начал распространяться в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. ВОЗ стало известно о повторных заражениях новыми штаммами COVID

Пекин отклонил запросы экспертов на передачу им данных о 174 случаях COVID-19, которые были выявлены в городе Ухань в декабре 2019 года. По словам специалистов ВОЗ, вместо этого китайские власти и ученые поделились с ними собственными исследованиями этих случаев. Также они представили анализ медицинских записей за несколько месяцев до вспышки COVID-19, согласно которому ранее в стране не было выявлено случаев коронавируса.

При этом специалистам ВОЗ не разрешили ознакомиться с исходными данными, которые бы позволили им провести собственный анализ. «Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования», — заявил микробиолог и эксперт ВОЗ Доминик Дуайер.

Национальная комиссия здравоохранения Китая и министерство иностранных дел страны не стали комментировать информацию.

Команда экспертов ВОЗ с середины января находилась в Китае, где расследовала происхождение вируса SARS-CoV-2. Ранее на этой неделе WSJ сообщила, что, по данным исследователей, около 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами, характерными для COVID-19, за два месяца до того как был выявлен первый случай заболевания.