МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Некоторые диеты могут принести только вред нашему здоровью, особенно если они подразумевают употребление одного вида продуктов. Помимо этого, они небезопасны и для людей с определенными заболеваниями. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова спортивного диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой.
Прежде чем начать придерживаться той или иной диеты, следует сдать анализы и провериться на наличие проблем с ЖКТ и воспалений, предупредила эксперт. "Какая бы ни была диета, это всё-таки специфическое питание, и перед тем, как садиться на ту или иную диету, человек должен в точности понимать, что у него в организме: хотя бы сдать анализы, сходить к терапевту. Есть ли какие-то воспалительные процессы, возможно, какие-то хронические заболевания ЖКТ — это тоже противопоказания для того, чтобы сидеть на каких-то конкретных диетах", — подчеркнула она.
Писарева также акцентировала внимание на особенно популярных сейчас разных схемах голодания.
"Самостоятельно нашли в интернете и начинают использовать. Многим людям с заболеваниями ЖКТ нельзя в принципе голодать длительное время. Плюс после перехода на обычное питание 80% людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать ещё большее количество килограммов", — сказала эксперт.
Писарева напомнила и об опасностях, связанных с монодиетами. "Во время того, как ты питаешься одним и тем же продуктом, организм недополучает все нужные ему витамины и микроэлементы. Организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало", — отметила она.
Помимо этого, диетолог добавила, что не слишком одобряет увлечение "детокс-диетами", когда употребляют только смузи, заказывают различные шоты и смешивают пять-шесть различных овощей и фруктов между собой. "Некоторые просто несовместимы, и в день получается очень большое количество различных овощей и фруктов, перемешанных между собой. В кишечник попадает всё фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить… Идёт атрофия кишечника", — объяснила она.
Кроме того, по словам эксперта, нужно учитывать и индивидуальную непереносимость какого-либо фрукта или овоща. "Можно вводить в свой рацион смузи, но не так часто. То же самое я хочу сказать про свежевыжатые соки — многие садятся на такую диету… Очень сильно повышается кислотность, особенно от апельсинового сока", — подытожила Писарева.
https://1prime.ru/health/20210213/833035292.html