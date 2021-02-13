МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Некоторые диеты могут принести только вред нашему здоровью, особенно если они подразумевают употребление одного вида продуктов. Помимо этого, они небезопасны и для людей с определенными заболеваниями. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова спортивного диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой. Назван фрукт, хорошо укрепляющий иммунитет

Прежде чем начать придерживаться той или иной диеты, следует сдать анализы и провериться на наличие проблем с ЖКТ и воспалений, предупредила эксперт. "Какая бы ни была диета, это всё-таки специфическое питание, и перед тем, как садиться на ту или иную диету, человек должен в точности понимать, что у него в организме: хотя бы сдать анализы, сходить к терапевту. Есть ли какие-то воспалительные процессы, возможно, какие-то хронические заболевания ЖКТ — это тоже противопоказания для того, чтобы сидеть на каких-то конкретных диетах", — подчеркнула она.

Писарева также акцентировала внимание на особенно популярных сейчас разных схемах голодания.

"Самостоятельно нашли в интернете и начинают использовать. Многим людям с заболеваниями ЖКТ нельзя в принципе голодать длительное время. Плюс после перехода на обычное питание 80% людей начинают есть больше, чем ели раньше. Они начинают набирать ещё большее количество килограммов", — сказала эксперт. Названа диета, увеличивающая продолжительность жизни

Писарева напомнила и об опасностях, связанных с монодиетами. "Во время того, как ты питаешься одним и тем же продуктом, организм недополучает все нужные ему витамины и микроэлементы. Организм ослабевает, возможно снижение иммунитета, человек может заболеть, энергии будет мало", — отметила она.

Помимо этого, диетолог добавила, что не слишком одобряет увлечение "детокс-диетами", когда употребляют только смузи, заказывают различные шоты и смешивают пять-шесть различных овощей и фруктов между собой. "Некоторые просто несовместимы, и в день получается очень большое количество различных овощей и фруктов, перемешанных между собой. В кишечник попадает всё фактически размешанное, и он не тратит энергии, чтобы это переварить… Идёт атрофия кишечника", — объяснила она.

Кроме того, по словам эксперта, нужно учитывать и индивидуальную непереносимость какого-либо фрукта или овоща. "Можно вводить в свой рацион смузи, но не так часто. То же самое я хочу сказать про свежевыжатые соки — многие садятся на такую диету… Очень сильно повышается кислотность, особенно от апельсинового сока", — подытожила Писарева.