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Ученые рассказали, какой витамин вреден при коронавирусе
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Лечение COVID-19 витамином С и цинком не только абсолютно неэффективно, но и может принести вред организму. Прием такой терапии не сокращает время болезни. Об этом написано в... ПРАЙМ, 13.02.2021
витамины, covid-19, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Лечение COVID-19 витамином С и цинком не только абсолютно неэффективно, но и может принести вред организму. Прием такой терапии не сокращает время болезни. Об этом написано в научной статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open.
Ученые провели эксперимент, в котором разделили 214 подопытных на четыре группы. Три из них получали указанные добавки по отдельности или вместе, а четвертая получила обычный уход, включая отдых и жаропонижающие препараты.
"Высокие дозы глюконата цинка цинка, аскорбиновой кислоты (витамина С) или обеих добавок не уменьшали симптомов SARS-CoV-2", — отметил кардиолог клиники Кливленда доктор Милинд Десаи и команда из Клиники Кливленда. При этом в группах, которые получали добавки, был зафиксирован ряд побочных эффектов от слишком больших доз препаратов. Речь идет о тошноте, диарее и спазмах желудка.
Напомним, что ранее телеканал CNN сообщал, что прием цинка в первые сутки после обнаружения симптомов простуды помогает сократить время заболевания лишь на один день. При этом дневная норма витамина С не должна составлять более 75 миллиграмм для женщин и 90 — для мужчин.