МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Лечение COVID-19 витамином С и цинком не только абсолютно неэффективно, но и может принести вред организму. Прием такой терапии не сокращает время болезни. Об этом написано в научной статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open. Врач назвал два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе

Ученые провели эксперимент, в котором разделили 214 подопытных на четыре группы. Три из них получали указанные добавки по отдельности или вместе, а четвертая получила обычный уход, включая отдых и жаропонижающие препараты.

"Высокие дозы глюконата цинка цинка, аскорбиновой кислоты (витамина С) или обеих добавок не уменьшали симптомов SARS-CoV-2", — отметил кардиолог клиники Кливленда доктор Милинд Десаи и команда из Клиники Кливленда. При этом в группах, которые получали добавки, был зафиксирован ряд побочных эффектов от слишком больших доз препаратов. Речь идет о тошноте, диарее и спазмах желудка. Выявлена неожиданная опасность антибиотиков при коронавирусе

Напомним, что ранее телеканал CNN сообщал, что прием цинка в первые сутки после обнаружения симптомов простуды помогает сократить время заболевания лишь на один день. При этом дневная норма витамина С не должна составлять более 75 миллиграмм для женщин и 90 — для мужчин.