МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Для того, чтобы вакцинация российской вакциной "Спутник V" прошла максимально эффективно, после прививки в течение двух дней не следует перегружать себя физическими нагрузками. Об этом написала "Российская газета" со ссылкой на слова главы Национального центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александра Гинцбурга. Ученые рассказали, какой витамин вреден при коронавирусе

Он объяснил, что "это нужно для лучшего формирования иммунного ответа на вакцину. Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют выносливости — бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, продолжительное плавание, то просто надо снизить нагрузку в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения".

Гинцбург подчеркнул, что в период вакцинации также очень важно соблюдать полноценное питание, поскольку образование антител энергетически затратно. Длительные занятия спортом осложняют синтез белка, необходимого для формирования антител. "Поэтому человеку просто не хватит глюкозы, сахаров, чтобы обеспечить работу двух процессов равномерно", — добавил специалист.

Помимо этого, по мнению Гинцбурга, формированию антител могут помешать депрессивное состояние и такие вредные привычки, как пристрастие к алкоголю и наркомания.