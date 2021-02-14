МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что человечество ждет пандемия вируса гораздо опаснее, чем коронавирус. Новая инфекция может прийти двумя путями. Первый — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А второй — когда он начнет переходить от человека к человеку. Доктор Мясников рассказал о приближении новой пандемии

Врач-иммунолог Владимир Болибок подчеркивает, что вирусы гриппа достаточно хорошо изучены, в отличие от COVID-19. Поэтому проблем с созданием вакцины возникнуть не должно, как бы возбудители ни мутировали.

"Сейчас такой переломный момент, когда люди в вакцинацию поверили и начинают активно записываться на прививку. Поэтому я не вижу с гриппом особых проблем", — сообщил Болибок "Вечерней Москве".

Однако, по его словам, помимо вакцин необходимо иметь резервы для оказания медицинской помощи и для перестройки в случае надобности промышленности. Это позволит быстрее запустить производство лекарств и средств защиты.

Иммунолог отметил, что опыт пандемии приведет к созданию центров расширенного контроля за вирусными инфекциями. Он подчеркнул, что не стоит бояться новой эпидемии, но нужно быть готовыми.